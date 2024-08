Nem is akármilyen, a sztaniolpapírba csomagolt Sport szelet. Jótevőm nem is sejti, mekkora örömet szerzett ezzel a meglepetéssel. „Sosem eszem meg ezt az édességet” – jött a gondolat és vele együtt az is, hogy méltó módon állítok emléket az utolsó szállítmánynak. A téma azért is érdekes, mert az édesség vesztét épp a régimódi csomagolás okozta. A gyártó közleményben osztotta meg gondolatát, miszerint az alumínium sem nem modern, sem nem fenntartható. És jött a ziccer: húsz évet várok és újra piacra dobom. Ha már úgysem eszem meg, legalább keresek vele. És így lesz igazán méltó az emlék. W. Zs.