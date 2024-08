Hogy pontosan mi is vezetett a tragédiához és ki a felelős a történtekért, hosszú vizsgálat fogja eldönteni. A három szemtanú közül ketten elhunytak, egyet pedig jelenleg is kórházban ápolnak.

Azonban az a cég baleseti jegyzőkönyvéből is kiderül, hogy biztonságosabbak is lehettek volna a tartályok. Ugyanis a tragédia után a cég azt vállalta, hogy a tartályok zárt fedelét lecserélik rácsosra, hogy folyamatos legyen az akna szellőzése. A karbantartók a továbbiakban csak akkor végezhetnek hasonló feladatot, ha a vezető is a helyszínen tartózkodik, illetve légtérmérőt fognak vásárolni, amivel a helyszínen is mérhetőek a jelenlévő gázok.