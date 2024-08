Idén 33. alkalommal állhatnak rajthoz a versenyzők augusztus 18-án a Sárkányi Őrület országúti futóversenyén.

Hétvégén újra dobogóra állhatnak majd a Sárkányi Őrület győztesei.

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Kicsikre és nagyokra egyaránt gondolva most is 3 versenytávból választhatnak. 7, 21.2 km-es távon gyerekek, felnőttek idősek jelentkezését is szeretettel várják. 200 méteren pedig 10 éves korig minden vállalkozó szellemű lurkót szívesen fogadnak a sprintverseny rajtvonalához.

Megállíthatatlan a Sárkányi Őrület

A több évtizedes múltra visszatekintő versenyről Súr polgármesterét Sógorka Miklóst kérdeztük. A hosszútáv futók ugyanis Bakonysárkányból indulva, Akán Ácsteszéren végül Csatkán át érkeznek meg a célba Súron. A polgármester elmondta, hogy a település hálás és örül, hogy évről évre most már több mind egy évtizede ők adhatnak otthont a versenynek. Külön kiemelte, hogy a segítők és az esemény fő mozgatórugója Lamatsch János nélkül nem tarthatna ott a sokak által várt Sárkányi Őrület ahol. Még nem késő jelentkezni. A versenyre előzetesen augusztus 16-ig lehet online regisztrálni,valamint korlátozottan de a helyszínen is van lehetőség a jelentke