Egy éjszaka alatt sárga pöttyös lett a gyári fehér autóm. Erősen élt bennem a gyanúper, hogy rossz helyen húztam be a kéziféket. Gyanús lehetett volna, hogy elég gyakran szabad az ominózus parkoló. Nem volt. A kegyelemdöfést egy elszárad tűlevél adta meg, ami az elem közepén díszelgett. Megvan a tettes, egy fenyő. Teltek a napok, az internet pedig nagy barát. Babaolaj, étolaj és rovarirtó is próbálta oldani a több tucat gyantafoltot. Kézi és gyári autómosóban is járt a kis francia, így lett a nagyokból még több apró petty. Megszánt a szomszéd és kezembe nyomott egy speciális oldószert. Azt hittem, vaksz a hajra kell. De sima lett, az tény...