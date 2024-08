A helyi kulturális kft. idén is nyárzáró programmal készült augusztus 20-a alkalmából, amelynek a sajtófotó-kiállítás is része. Az eredeti tervek szerint kézműves vásár és koncertek is kísérték volna a megnyitót. A bizonytalan időjárás miatt azonban végül a kiállítás nyílt meg, a többi program megtartására, amely szabadtéren lett volna, nem volt lehetőség.

A sajtófotó-kiállításon Komárom életének egy-egy pillanatát lehetett felidézni

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A kiállítás megnyitóján Hajnal Dóra, a Komáromi Kulturális Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket és a kiállítókat, Józsy Juditot, Viszló Balázst, Gál Lászlót és Körtvélyfáy Dinát.

Hajnal Dóra hangsúlyozta, a fotográfiák azért is fontosak az emberek életében, mert mindannyian szeretnénk megőrizni a szép emlékeinket. Hozzátette, jó fotót készíteni, ami művészi értékkel és bizonyos többlettel bír, nehéz feladat, hiszen odafigyelést, nyitottságot, rugalmasságot, elhivatottságot, sajtófotósként pedig némi rámenősséget is igényel. Arról is beszélt, a sajtófotósoktól akkor várják a legtöbb szorgalmat, amikor mások pihennek, megemlékeznek, szabadságukat élvezik, emlékeket gyűjtenek.