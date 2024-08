Azonban az elmúlt napok tapasztalatai szerint a Malom-patakon könnyen át tud jönni, hiszen a hódok is több fát döntöttek be a vízbe, ezzel természetes hidat képezve. Itt találtak is már több állati csontot is, ami szintén a kis ragadozó jelenlétére utal. Így ők is erre a területre tettek ki számára ennivalót. A rókáról az egyik tatai fotós, Vida Gergely készített fotókat. Feltehetően vadászni indult a fiatal állat a szürkületben.

Máskor is segítettek

A Rókales Alapítvány már korábban is segített vármegyénkben talált róka megmentésében. Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly szeptemberben Szomódnál egy kis rókát találtak az útszélen. A sérült állat a Rókaleshez került, akik azonnal orvoshoz vitték új védencüket. A fél év körüli róka a Bütyök nevet kapta és a vizsgálatok alapján egy lövés érte. A csigolyája elmozdult, illetve az elvégzett vizsgálatok alapján az agya is megsérült. A kis szomódi srác azóta is az alapítványnál él, akik több száz róka életét mentették már meg.