A szeizmológiai obszervatórium a Facebook-oldalán kedden azt írta, júliusban 42 természetes eredetű földrengést, valamint 181 kőfejtésekhez kapcsolódó bányarobbantást regisztráltak. Hozzátették azt is, hogy a 42 valós földrengésből a lakosság csak egyet érzékelt széles körben Magyarország területén. Ez a földrengés Balatonkiliti térségében következett be július 16-án, helyi idő szerint 23.27-kor. A földrengésben károk nem keletkeztek.

Bár Magyarország területén is húzódik egy törésvonal, azért általánosságban kijelenthető, hogy a hazai földrengések nem tartoznak a pusztító kategóriába. A foldrenges.hu oldalon olvasható, hogy szeizmikusan a Komárom és a Balaton északi vége közötti terület az ország legaktívabb területe. 1763. június 28-án pedig éppen Komáromnál következett be a Magyarországon valaha mért legerősebb földrengés.

A júliusi összefoglaló kapcsán egy térkép is készült, melyet a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook oldalán lehet megtekinteni. Kék színnel a földrengéseket, pirossal a robbantásokat jelzik. Megtudtuk, hogy vármegyénk nyugati szélén, nagyjából Bana térségében volt egy kisebb földrengés. Ezzel szemben robbantásból már sokkal több esetet jegyeztek nálunk, ami jól jelzi azt is, hogy bár a szénbányászat megszűnt vármegyénkben, azért a kőfejtések rendületlenül zajlanak. Vélhetően ez a trend a jövőben is folytatódik és nem kell a híres komáromi földrengéshez hasonló esetekre számítani a térségünkben.