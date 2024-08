Ha Dunaalmás a lángosáról híres, akkor Neszmély a réteséről. A főút mellett megbúvó kis faházban isteni finom, kézzel nyújtott tésztájú rétesek készülnek. Nemrég az egyik neves hazai gasztro magazin beválasztotta az ország 500 menő vendéglátóhelye közé. Mint írták, igazi meglepetésként találtak rá a neszmélyi finomságra.

Csak egy asztal és egy nagy konyharuha kell és már készülhet is a papírnál is vékonyabb rétestészta

Fotó: Beküldött

Bár csak 11 órakor nyit a Neszmélyi Rétes Kuckó, már hajnalban nagy a sürgés-forgás a kis faházban. Készül a tészta, amit gondos kezek nyújtanak papírnál is vékonyabbra.

Tengerentúlon is híres a neszmélyi rétes

Hajnalban felkelünk, begyúrjuk a tésztát, ami elég hosszadalmas művelet. kicsi pihentetés után már lehet is nyújtani. Változó, hogy mennyit csinálunk egy nap, attól is függ, hogy hétköznap, vagy hétvége van. Természetesen hétvégén nagyobb a forgalom, akkor jóval több rétes is készül. Igény szerint kapható meggyes, meggyes-mákos, almás, túrós, meggyes-túrós, kaprostúrós, káposztás, tökös-mákos, vanília pudingos őszibarackkal – sorolta a kínálatot Balogh András, aki párjával közösen készíti a réteseket Neszmélyen.

Amerikából is érkeznek csoportok, hogy megnézzék, hogyan készül a neszmélyi rétes

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A párom, Anikó nyújtja a tésztát, nem használ hozzá semmilyen külön eszközt. Csak egy nagy asztalra van szükség és egy jó nagy tiszta abroszra. A tésztát a gyakorlott kezek már rutinosan nyújtják papírnál is vékonyabbra – magyarázta András, miközben Anikó meg is mutatta, hogyan készül a rétes tésztája. Andriséktől azt is megtudtuk, hogy azért vannak csak péntektől vasárnapig nyitva, mert hétköznap csoportok érkeznek hozzájuk, akiknek hagyományos réteskészítést mutatják be. Főleg Amerikából és a tengerentúlról érkező csoportok viszik haza a neszmélyi rétes hírét.