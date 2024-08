– Folyamatos sípolásra lettem figyelmes – mesélte egyik kalandját egy olvasónk a július elsején beizzított palack-visszaváltási rendszerről. Állítása szerint a három REpont automatából csak egy működött. Úgy emlékszik, pirosan világított a STOP jelzés és a felirat, hogy „Segítségre van szüksége”. Az automata várakozásra szólította fel a használókat, vagy másik opció szerint az üzlet személyzetétől kell segítséget kérni.

A REpont környéke hemzseg a nem visszaváltható üvegektől és italos dobozoktól

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nem ő volt az egyetlen, akinek bosszús pillanatokat okozott a REpont. A közösségi médiában például futótűzként terjedt, hogy egyes beváltóhelyek környezete inkább hasonlít egy éjjel-nappal nyitva tartó bolt előteréhez, mintsem egy új keletű környezetvédelmi megoldáshoz. Ilyen például Tatabányán a Győri úti hipermarket is, ahol nem közvetlenül az üzlettérben, hanem az épülethez tartozó különálló helyiségben gyűjtik az 50 forintért visszaváltható flakonokat. – Halmokban áll a szemét. A padló ragad és mindig van, aki ottfelejti a sörös- valamint a borosüvegeket. Köztük félredobott PET palackokat is látni – sorolják a rossz tapasztalatokat.

A Győri úti hipermarket dolgozói üzentek a visszaváltóknak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Annak ellenére gyorsan összegyűlik a szemét, hogy félóránként takarítják a tatabányai helyiséget. Az 50 forintos visszaváltási díj nélküli palackokat sem fogadja be a gép, amik többségét nemes egyszerűséggel félredobják. A dolgozók bíznak benne, hogy az automata mellé kihelyezett fertőtlenítő állomás, valamint a figyelmeztető kiírás előbb vagy utóbb cél ér és a a vásárlók a fel nem használt üvegeket, dobozokat és flakonokat az áruház oldalán elhelyezett szelektív konténerekbe helyezik.

Sajtóértesülések szerint a boltok dolgozói külön képzést kaptak korábban a gépek kezelésére. Kellett, mivel ha egy automata meghibásodik, a dolgozók próbálják meg kijavítani a hibát. Ha ez nem sikerül, egy technikust is küldenek a szerviztől az üzlethez, a köztes időben pedig a vásárlók a kasszánál válthatják vissza az üvegeket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a vásárlók ne dobálják be túl gyorsan a palackokat, mivel a gépek másodpercenként egy vonalkódot tudnak leolvasni.