Az épületbe lépve a tágas helyiség fehér falainak, világos padlóburkolatának és sötétbarna bútorainak szép, egyszerű kontrasztja fogad bennünket. Pillantásunk megakad a fal mellett hosszan sorakozó régi, de ízléses sötétbarna székeken.

– Ezeket a székeket a gyülekezet, illetve a presbitérium tagjai festették át – árulta el Schönberger Klára református lelkész, és hozzátette, hogy számos egyéb fizikai munkát is maguk végeztek. Megtudtuk, hogy a repedezett falú közösségi terem használhatatlan állapotban volt, a fűtés nem volt megfelelő, vizesblokk pedig egyáltalán nem volt. Erről másfél éve beszámolt a reformatus.hu is. Nem csak a terem újult meg, hanem a hozzá tartozó iroda is, és van már vizesblokk is.