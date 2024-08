A vállalat nem csupán anyagi támogatást nyújt minden évben a dolgozók gyermekei számára a különböző tematikájú városi táborokhoz, hanem saját telephelyén is kivételes lehetőséget biztosít nekik, hogy tartalmasan és élménydúsan töltsék a nyári szünetet. A tatabányai cég idén csaknem 100 gyermek táboroztatását támogatta, beleértve a különböző külső táborokat és a saját szervezésű programokat is.

Rengeteg program várta a gyerekeket

Forrás: Beküldött

A tábor programjait képzett pedagógusok vezették, és meghívott vendégek interaktív előadásai tették felejthetetlenné a napokat, amelyeken 43 gyermek vett részt augusztus 5. és 16. között. A táborozók számára olyan programokat kínált az AGC, amelyek nem csak szórakoztatták, de fejlesztették is őket. A gyerekek zsonglőrködhettek, hipp-hopp táncot tanulhattak, és egy izgalmas rendőrségi bemutatón vehettek részt.

Az idei tábor egyik fénypontja a kutyás produkció volt, amely óriási sikert aratott. A kirándulás sem maradt el: a csapat ellátogatott az Oroszlányi Bányászati Múzeumba, kincsvadászaton vett részt, majd a Majki-tó környékét fedezték fel. Egy másik napon pedig egzotikus állatokkal ismerkedhettek meg közelről: kígyók, siklók, kaméleonok és varánuszok érkeztek a táborba, amelyeket az előadás után a bátor gyerekek kezükbe is foghattak.

Kígyót is szelídítettek a fiatalok

Forrás: Beküldött

A programok között ügyességi és logikai népi fajátékok, valamint sportversenyek – foci, csocsó, ping-pong – szerepeltek, de a társasjátékok és kártyák sem maradtak ki a kínálatból. A tábor ideje alatt az AGC udvarát vidám gyerekzsivaj töltötte be, és a közös rajz, amely a tábor legszebb pillanatait örökítette meg, méltó zárása volt mindkét hétnek.

A szülők számára hatalmas segítséget jelentett, hogy a cég átvállalta a tábor költségeit, így nekik csupán a kedvezményes étkezés díját kellett állniuk. Ez a példaértékű támogatás is azt bizonyítja, hogy az AGC Glass Hungary Kft. elkötelezett amellett, hogy dolgozóinak és családjaiknak a lehető legjobb körülményeket biztosítsa. Az ilyen kezdeményezések nemcsak a gyermekek számára nyújtanak

felejthetetlen élményeket, hanem hozzájárulnak a munkatársak elégedettségéhez és elkötelezettségéhez is, erősítve a vállalat családbarát munkahelyi kultúráját. Az AGC Glass Hungary – ahol a család is számít!