SUP túra a Dunakanyarban

„Szeretnél a Dunakanyarba SUP-ozni és bírod a hosszabb távokat? Akkor ezen a túrán a helyed! Végig nézzük a Dunakanyar legszebb részeit! Mégpedig Esztergomból indulunk..látni fogjuk a Bazilikát a Helelmba-szigetet a Visegrádi vár alatt is SUP-ozunk, sőt, Kisoroszit is megnézzük!” – olvasható az esztergomi esemény Facebook-oldalán, amely augusztus 24-én, most hétvégén szombaton lesz délelőtt 10 órától. A túra információi:

- Találkozó: 10:00-kor

- Vízre szállás: 11:00-kor

- A túra táv: 28 kilométer

Előző este küldjük el minden regisztrált résztvevőnek

- Indulási pont nem azonos a kiszállási ponttal!

- Közös transzfer az indulási és a végpont között!

További részletek a Facebookon.

Jótékonysági futással a gyerekekért

A Dorog40 programsorozat részeként ezen a hétvégén is megrendezik a 40 Órás Jótékonysági Futást, amely során a dorogi általános iskolák rászoruló tanulóinak szeretnék megkönnyíteni az iskolakezdést a szervezők és a résztvevők. Az alkalmon vidám hangulattal, izgalmas programokkal, finom kóstolókkal és persze remek társasággal várják mindazokat, akik sportolással szeretnék eltölteni augusztus utolsó hétvégéjét.

A kezdés augusztus 23-án, pénteken este 6 órától lesz, minden további részletet pedig megtaláltok az esemény Facebook-oldalán.

Íme a nyár legszebb vízi kalandja: a Dunakanyar átevezése!

Augusztus 24-én, szombaton 10 órától egy másik vizes élmény is várja az érdeklődőket Esztergomban, hiszen kenutúra lesz a Dunán. Mint a szervezők a Facebookon írják, felejthetetlen élmény lesz a vízen keresztül is megismerni a Duna legszebb magyarországi szakaszát.

- Szemléljük együtt a gyönyörű Bazilikát, és élvezzük Pilismarót, Zebegény, a Remete- barlang, Nagymaros és Visegrád varázslatos látványát a vízről!

- Élményeinket tovább gazdagítja, hogy kikötünk az "egyfás szigeten", és megtapasztaljuk, milyen érzés egy zátonyon állni a folyó közepén.

- Emellett megállunk a Szigetcsúcson, ahol a strandolás mellett a Visegrád-i hegység lenyűgöző látványában gyönyörködhetünk.

- Érkezéskor Dunabogdányban a strand büféjében vagy a Forgó Étteremben tudjuk visszapótolni a kalóriát – olvasható az esemény oldalán, ahova ellátogatva további részleteket is megtudhattok erről az akcióról.

Örömzene Tatán

Ismét Tatán zenél Kőrösi Gábor. Mint a Facebookon is írta, immár hagyományosnak mondható - 2014 óta minden évben -, hogy így nyár vége felé ellátogat ide, a szülővárosába egy kis szabadtéri örömzenélésre. Az Öreg-tó partján, nem messze a híres-neves platánfától, a Kastélytér egyik szegletében vár szeretettel minden érdeklődőt augusztus utolsó vasárnapján (25-én) 16 órától.

Lesz nálam handpan, gitár, és most először afrikai hárfa is. A program rossz idő esetén sem marad el, hanem zárt térben lesz megtartva. Szükség esetén időben lesz erről további infó

– írja az eseménynél Kőrösi Gábor. Részletekért látogass el a Facebook-oldalára.

Túra Komárom egyik természeti csodájánál

„Gyertek, ismerjétek meg Komárom egyik természeti csodáját, a Szent Pál-szigetet egy vezetett túra formájában! Fedezzük fel együtt a mocsár és a láprétek élővilágát, melyek igazi ritkaságnak számítanak a Duna ölelésében. Nem véletlen, hogy egykoron Jókai Mór az Aranyember című művének is ihletet adott. Tapasztald meg a monumentális “entek” csendes dalait, a puha és keményfás ligetek 200 éves fekete nyárfáinak történetét” – olvasható az esemény Facebookján, amely augusztus 24-én, szombaton délelőtt 9:45-től várja a kedves érdeklődőket és a kikapcsolódni, könnyed túrázni vágyókat.

Gyerkőcfesztivál Komáromban

Augusztus 24-én és 25-én, tehát most hétvégén már kilencedik alkalommal rendezik meg a Komálom Gyerkőcfesztivált Észak-Komáromban, a Klapka téren, a Tiszti Pavilonban, illetve az Anglia Parkban. Az eseményen rengeteg színes és izgalmas program várja majd a kicsiket és a családokat, úgy mint gyermektáncház, koncertek, kézműves foglalkozások, ügyességi illetve interaktív játékok, és még sok más is. Ezekről részletesen a Facebookon tudtok olvasni.