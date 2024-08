Ajánló 42 perce

15+1 kihagytatalan program 1 helyen: itt senki sem fog unatkozni

Érkezik a Vad Fruttik, Csepregi Éva, a Lord, lovasnapokat és falunapokat is rendeznek az augusztus 9-i hétvégén Komárom-Esztergom vármegyében, de jógázni, régiségek között kutatni is lesz lehetőség. No meg elmerülni a magyar Salzburg rejtelmeiben. A programok között a gyerekek, családok, baráti társaságok is megtalálhatják a kedvükre valót.

Ismét összegyűjtöttük egy csokorra valót a hétvégi programokból. Koránkelők, zenerajongók, lóbarátok is megtalálják a számításukat Komárom-Esztergom vármegyében az előttünk álló napokban. A programok sorában ott van a Völgyválasz is, ahol a Vad Fruttik is tiszteletét teszi

Fotó: Pesthy Márton / Forrás: Veol.hu Egész hétvégés programok Pénteken kezdődik Nyergesújfalu igazi nyári eseménye, a 2024-es Szent Donát napi borfesztivál, a Völgyválasz . Az ingyenes programon augusztus 9-én fellép a Mobilmánia és a Carson Coma többek között, 10-én pedig a Vad Fruttik és a Honeybeast. Emellett szombaton lesz főzőverseny, játékok gyerekeknek, valamint felnőtteknek is (külön a hölgyeknek és az uraknak).

. Az ingyenes programon augusztus 9-én fellép a Mobilmánia és a Carson Coma többek között, 10-én pedig a Vad Fruttik és a Honeybeast. Emellett szombaton lesz főzőverseny, játékok gyerekeknek, valamint felnőtteknek is (külön a hölgyeknek és az uraknak). 9-én és 10-én lesznek a Banai Napok is. Pénteken fellép A két zsivány, szombaton pedig Sissi, a Lord és Cooky, de lesz szenior örömtánc, gyerektombola is.

Szombaton és vasárnap immár a 14. Síkvölgyi Lovasnapokat rendezik meg Tatabányán. 9-én 10 órakor kezdődik a fogathajtó baráti találkozó, 11 órától Kovácsbemutató, íjászat, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, lovasbemutatók várják az érdeklődőket a lovarda előtt. Lovaglásra is lesz lehetőség. 11-én 9 órakor rajtol a regionális díjugrató verseny.

rendezik meg Tatabányán. 9-én 10 órakor kezdődik a fogathajtó baráti találkozó, 11 órától Kovácsbemutató, íjászat, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, lovasbemutatók várják az érdeklődőket a lovarda előtt. Lovaglásra is lesz lehetőség. 11-én 9 órakor rajtol a regionális díjugrató verseny. Fodor Elvira jógaoktató szombaton és vasárnap is várja a koránkelőket. 10-én reggel fél hétkor a Tatai-vár teraszán tart jógát, 11-én pedig a Fényes Tanösvényen, 7 órától.

szombaton és vasárnap is várja a koránkelőket. 10-én reggel fél hétkor a Tatai-vár teraszán tart jógát, 11-én pedig a Fényes Tanösvényen, 7 órától. Szombaton délután a Delta, vasárnap pedig Csepregi Éva szórakoztatja majd a pancsolókat a Gyémánt Fürdőben, Tatabányán. Pénteki programok Pénteken 17 órakor kezdődik a tatai Diákpiknik a Kőfaragó-házban. A zenáről Hadobás Zorka, Diószegi Orsolya és Grépály Vilmos gondoskodik majd, lesz zumba Hermann Anikóékkal, a ketmoziban 21 órától a Mamma Mia!-t vetítik, és dartsverseny is lesz.

9-én 20:30-tól a Tatai Sokadalomból már jól ismert Pedrofon csap bulit a Tatakartban. A tatai gokartpályán rock&roll szól majd egész este, a fővárosi zenekart Simonfi Geri követi majd, 23 órától. Szombati programok Kömlődön 10-én tartják a falunapot. A tavon, amely a közelmúltban kapott nevet , lehet majd kajakozni, kenuzni és supozni is, lesznek táncbemutatók, 15:30-tól fellép Herczog Ricsi, 19 órától Szendrey krisztona és Leblanc Győző, az esti utcabálon pedig az Elektron Band gondkoskodik majd a hangulatról.

, lehet majd kajakozni, kenuzni és supozni is, lesznek táncbemutatók, 15:30-tól fellép Herczog Ricsi, 19 órától Szendrey krisztona és Leblanc Győző, az esti utcabálon pedig az Elektron Band gondkoskodik majd a hangulatról. 10-én a 10 millió fa Magyarország tatabányai csoportja zsibávásárt és családi pikniket szervezt a Platán téri Család- és Gyermekjóléti Központ udvarán. A program 14 órakor kezdődik, lesz kutyás bemutató, kézműves foglalkozás és tombola is.

A MonoStory Erődszínházi Társulat szombaton 18 órától mutatja be Tallius éa Letia történetét Azaumban, Almásfüzitőn. A program ingyenes.

10-én reggel hétkor nyit a régiségvásár az Esztergomi Piacon. Mint programajánlóukban írják, ez nemcsak vásárlási lehetőséget kínál, hanem közösségi élményt is. Barátokkal és családdal közösen fedezhetjük fel a régiségek világát, megosztva egymással a legizgalmasabb történeteket. Vasárnapi programok Szintén 11-én, 16 órakor kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. A Kuny Domokos Múzeumban Michl József polgármester tart majd beszédet, majd dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeumigazgatója beszél a Magyar Salzburgról, vagyis Tatáról. 19:30-kor már a Kpaucinus Templomba bárnak mindenkit a nyitókoncertre, amelyen Tabajdi ádám prima-díjas orgonaművész ad koncertet. Itt támogatói jegyek vásárlására lesz lehetőség. A fesztivál augusztus 22-ig tart, számos programmal.

augusztus 22-ig tart, számos programmal. Vasárnap 17 órától a Tatai Szabadtéri Játékok részeként Holle anyó történetét ismerhetik meg az aprótalpúak a Szamárfül Projektnek hála. Mivel a lusta lány leginkább az ágyban szeret lenni, a mese helyszínei is abból teremtődnek meg: ágyból és ágyneműkből mesebeli táj, kemence, almafa, Holle anyó mesebeli háza elevenedik majd meg.

Vasárnap 16:30-tól olyan sup-túra lesz Tatán, amilyet ritkán látni: puccos ruhás. A találkozó az Építők Parkjánál, a Szörf Bisztró közelében lesz, és SUP-bérlésre is lesz lehetőség.

