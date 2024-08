Bő egy éve jelentette be a Magyar posta, hogy az 1500 fő alatti kistelepülések posta szolgáltatásait gazdasági megfontolásból átszervezik. A következő hónapokban több kisebb településen zártak be a posták. Az elmúlt hetekben pedig újabb mintegy száz posta bezárásáról döntött a cég. Köztük van két vármegyei is.

Dágon és Únyban is bezárt a posta. Mostantól mobilposta fog naponta érkezni a településre

Fotó: 24 Óra/Google Maps

Múlt héten számolt be arról több médium is, hogy a Magyar Posta újabb kistelepüléseken zárja be a postahivatalait. A Kemma.hu megkérdezte, hogy a listán szerepelnek-e Komárom-Esztergom vármegyei kistelepülések is. Ha igen, akkor számukra milyen módon biztosítják a későbbiekben a szolgáltatást.

Dágon és Únyban zárt be a posta

A Magyar Posta válaszában elmondta, hogy arra törekszenek, hogy hatékonyan, az ügyféligényekhez rugalmasan alkalmazkodó 21. századi, modern szolgáltatásokat nyújtsanak. Ehhez azonban változtatásra van szükség.