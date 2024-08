Hosszú utat jártak be és sokáig küzdöttek a dunaalmási lovas hölgyek, hogy felölthessék a polgárőr egyenruhát. Gruber-Markotics Fanni és csapata a Neszmélyi Polgárőr Egyesülethez csatlakozott. Így már lóháton járva a környéket figyelnek a környék biztonságára.

A hat lovas polgárőr Dunaalmás környékére fog ezentúl vigyázni

Bő másfél éve küzdött Fanni, hogy hivatalosan is csatlakozhassanak lovaikkal a polgárőrökhöz. Bár a lányok gyorsan letették a sikeres vizsgát, a lovaiknak már nehezebb volt megszereznie az engedélyt.

Szolgálatban a lovas polgárőrök

Több vizsgán is helyt kellett állniuk az állatoknak. Többek között sziréna próbájuk is volt, ahol azt tesztelték, hogy a hirtelen jövő, erős, fülsiketítő zajra hogyan reagálnak a több mázsás patások. Ugyanis, ha ijedtükben megugranak, akkor annak komoly sérülés is lehet a vége. A hatalmas, tekintélyt parancsoló noniusz ló azonban könnyen vette az akadályt. Meg sem rezdült a sziréna hangjára.

Fanni elárulta, hogy ezt a lófajtát ágyúhúzásra tenyésztették ki, így hatalmas a teherbírása és a türelme is. Nem riasztja el az éles, hirtelen hang, vagy akár egy dübörgő autó sem. Ezért ideális polgárőr ló lesz belőle. Fanni egyébként a lovaknak él, gyerek kora óta az volt a vágya, hogy lovakkal foglalkozhasson, amiért mindent meg is tett. Azonban a fiatal nőnek ez sem volt elég, szerette volna, ha lovaival a közösséget is szolgálhatná. Ezért még 2022-ben eldöntötte, hogy csatlakozik a polgárőrséghez.