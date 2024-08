A kis településeken is porblémát okoz már a parkolás. Új parkolókat alakítottak ki Súron.

Új parkolókat kapott a településközpont.

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Szerencsére egyenlőre csak a faluközpontban merült fel a probléma. Mivel itt található az óvoda, iskola, kisbolt orvosi rendelő és a kultúrház is sokan érkeznek ide és nem kevesen autóval, mivel a település legtávolabbi pontja 5 kilométerre is lehet. Jelenleg az óvoda kerítésének áthelyezésével 4 újabb parkolásra alkalmas helyet tudtak kialakítani, ami elsősorban az orvosi intézetbe érkező betegek parkolását segíti. Az egyelőre murvás parkoló aszfaltozása és felfestése is tervben van. Az újabb parkolóhelyekkel az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően immáron 54 kialakított parkoló áll a lakosság rendelkezésére.