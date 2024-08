Épphogy véget ért a párizsi olimpia, augusztus végén már a paralimpia sportolóiért szoríthatunk a francia fővárosban. Augusztus 13-án a paralimpiai csapat le is tette esküjét a budapesti Eiffel Műhelyházban. A mostani eskütétel történelmi pillanat is volt, hiszen most először kaptak himnuszt a magyar parasportolók, amelyet a helyszínen meg is hallgathattak. A különleges dal élőhangszeres kísérője a dunaszentmiklósi harmonikás, Herczog Ricsi volt.

A párizsi paralimpia magyar himnuszát játszották el az Eiffel Műhelyházban Herczog Ricsi közreműködésével

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Egyedülálló projektként született a paralimpia magyar himnusza

Az eskütételen először hallhatta a közönség a dalt. Ricsi elmondása szerint a paralimpiai csapat hivatalos himnuszát rengetegen és rengeteget is dolgoztak. A harmonikás számára egy tatai jótékonysági futáson derült ki, hogy ő is részese lesz ennek a különleges produkciónak.

– A futás után műsort is adtam a helyszínen. Itt találkoztam Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével. Magához hívott, majd azt mondta, látva a produkciómat, örülne, ha szerepelnék én is ebben a bizonyos dalban. Gondolkodás nélkül igent mondtam – részletezte a megkeresés körülményit Ricsi, aki fel sem fogta hirtelenjében a projekt nagyságát.

A zenész olyan nagy nevekkel dolgozhatott együtt, mint Kocsis Paulina, Kovácsovics Fruzsina, Miklósa Erika, Szabó Száva, Kiss Enikő, Dánielfy Gergő , DR BRS, Ember Márk, Kökény Attila, Rakonczai Viktor, Hujber Szabolcs, valamint a Magyarul Szeretlek zenekar. A felkészülés a Pannónia Filmstúdióban zajlott, Rakonczai Viktor és Szabó László vezetésével.

– Mikor aktívan elkezdtünk dolgozni a dalon, nagyon gyorsan megértettem, miről is van szó. Nyomás volt rajtam, ilyen talán a diplomaszerzésemkor volt utoljára. Egyben boldogság, öröm és hála öntötte el a szívem, rengeteg érzés kavargott és kavarog még bennem a mai napig is – fejtette ki a harmonikás, aki azt is elmondta, hogy ez egy teljesen más projekt volt, mint amikben eddig közreműködött. Ez a legmagasabb szint, az ország egyik legjobb zenekarával, így velük együtt dolgozni, színpadon lenni, különleges és elképesztő volt.