Fogathajtó baráti találkozóval kezdődött a 14. Síkvölgyi Lovasnapok kétnapos programsorozata az Eszterházy Lovasclub Egyesület szervezésében és a programnak otthont adó Síkvölgyi Lovardában.

A Síkvölgyi Lovasnapok egy látványos programmal, a fogathajtással kezdődött szombaton

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Összesen huszonegy induló és tíz fogat vett részt a rendezvény kezdő programján, a a fogathajtó baráti találkozón. Őket – akik között hárman póni kategóriában indultak, míg a többiek kettes fogattal – 440 méteres pálya és 15 selybapár várta. Jöttek fogatok többek között Kápolnásnyékről, Lovasberényből, Tökről, Pusztaszabolcsról, Zsámbékról, Csákvárról is. Természetesen a házigazdák is képviselték magukat, és a néhány kilométerre lévő sváb településről, Kecskédről is érkeztek lovasok.

Ügyességi játékok is főszerepet kaptak, persze csak a lovak után

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ottjártunkkor éppen Barnácz Miklós és segédhajtója, Takács Anna készült meghódítani az akadályokat. A Csákvári Lovas Baráti Kör képviselői és hű patás társaik, a két magyar félvér Móni és Baba indulását is csengőszóval jelezte Kamocsa Gizella.

A pályabíró portálunknak elmondta, a jelzést követően fogatonként 45 másodperc áll rendelkezésre az indulásig. És ebbe többnyire beletartoznak a pályamunkálatok is, hogy az esetleg feldöntött akadályok a helyükre kerüljenek. Arról is kérdeztük, milyen lófajták érkeznek a pályára.