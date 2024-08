– Az idén is feladták a leckét a cukrászoknak – válaszolta Rabóczky Erzsébet, aki egyike azon cukrászoknak, akik a csaknem egy hete kézhez kapott pontos, mintegy 2,5 oldalas receptúra szerint már elkezdték sütni és formázni az idei országtortát.

Az országtorta próbasütése már napokkal ezelőtt megkezdődött a sárberki cukrászdában

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Erzsike a Venesz-díjas aranykoszorús mestercukrász, egyben a sárberki cukrászda résztulajdonosa szerint rengeteg alapanyagot kell használniuk, amivel korábban kevés alakalommal, vagy egyáltalán nem találkoztak. Mint mondja, ilyen például a zöld spirulina, a rózsavíz, a tengeri sópehely, vagy az ehető rózsaszirmok.

– Több próbasütésen is túl vagyunk már – mondja, majd különböző kulisszatitkokat is elárult portálunknak. Szerinte nem elég a recept szerint dolgozni, annak pontos utasításait is követni kell. Talán, a laikus nem is gondolná, mennyire összetett folyamat az elkészítés és mennyi fáradtságos munkaórába telik, hogy a cukrászok az államalapítási ünnepre elkészüljenek a kifogástalan tortával. Például a Tatabánya nagymúltú cukrászdájában, a Stopban is hangsúlyos a krémréteg, ami egy centiméterrel sem lehet kevesebb, vagy több az előírtnál.

A málna fanyarkás íze keveredik a sós pisztáciával az ország cukormentes tortájában

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

– Mák, mákolaj, fekete ribizli és fekete szezám! Külön-külön is csodálatos alapanyagok, egyben viszont mesebeli ízt kapunk. A fehér csokoládékrém lágy textúrája mellett ott szalad a fanyar fekete ribizli ízvilága, a mandulalisztes mákos piskóták és a fekete szezámmaggrillázs ropogós élménye találkozik – nyilatkozza Erzsike, akit a cukormentes tortáról, a Zöld mániáról is kérdeztünk. Portálunknak elárulta, egy szeletnél csaknem 500 forint az alapanyagok értéke, így kiváltképp kíváncsi lesz arra, milyen árat szabnak meg más cukrászdák a 2024-es országtortánál. Mert a belbecs és a külcsín azonos, azonban azt már a cukrászda dönti el, mennyit kér egy szelet finomságért. Úgy tudjuk, néhány száz forintos különbség lehet az árban.