Hamar megtelt a környéken található Meseliget Óvoda udvara is, ahol különböző gyermekprogramok színesítették a programkínálatot. Volt arcfestés és lufi hajtogatás, de festett tetoválást is kérhetett kicsi és nagy is. A téren kirakodóvásár és színpadi műsorok várták az oroszlányiakat.