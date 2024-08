A borús idő ellenére is sokan kilátogattak Tatán, az Öreg-tóra, hogy kipróbálják milyen érzés vitorlással szelni a habokat. Az Öreg-tavi Vízi Vitorlás Egylet már több mint 20 éve biztosít a nyílt napján ingyenes lehetőséget, hogy mások is megismerkedhessenek a vitorlás sporttal.

A vitorlás nyílt napon sokan kipróbálták, hogy milyen élmény az Öreg-tó vízén szelni a habokat

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Bár a szeles idő miatt hullámzott az Öreg-tó vize, a gyerekek mégis lelkesen húzták magukra a mentőmellényt és már szálltak is be a vitorlásba. Barta Egon, a rendezvény szervezője a Kemma.hu-nak lemondta, hogy a vitorlázás egy olyan élmény, amit legalább egyszer mindenkinek ki kell próbálnia. Ezért is döntöttek úgy sok évvel ezelőtt, hogy egy ingyenes napon erre lehetőséget adnak bárkinek.

Vitorlások az Öreg-tó vizén

Közben elindultak a vitorlások a kikötőből, a partról is csodás látványt nyújtottak tatai-vár előtt elhaladó fehér, háromszög alakú vitorlák. Idén a hűvösebb idő miatt kevesebben éltek a lehetőséggel, de tavaly több mint kétszázan látogattak el a kikötőbe és szálltak hajóra.

– Ez a rendezvény több mint húsz éve a vitorlás sport népszerűsítésére jött létre. Ami arról szól, hogy bárki aki a tóparton sétál és meglátja, hogy itt vitorlások vannak, bejön ide hozzánk és a társaim kiviszik a vízre ingyen – összegezte a nyílt nap lényegét Egon, aki szerint a természet, a víz közelsége, a körülöttük lévő madarak és a halak egy semmihez sem hasonlítható élményt nyújtanak. Hozzátette, hogy a nyílt nap a szakosztályvezetőjüknek, Csaba Attilának az ötlete volt még egykor, amihez szívesen csatlakoztak az egylet tagjai is.

a természet és a víz közelsége felejthetetlen élmény nyújt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Azt szerettük volna, ha olyan emberek is csatlakoznának a vitorlás egylethez, akik talán még eddig nem vitorláztak az életükbe – tette hozzá a szervező, aki szerint az emberek tévesen gondolják azt, hogy a vitorlázás egy luxus sport.

– Ha az ember megvesz egy használt hajót, amin talán van még egy kis munka is, az néhány százezer forintból már összehozható. Természetesen ehhez még hozzá jön az éves fenntartásának a költsége. De ez közel sem annyi, ami a közgondolkodásban hisznek az emberek. Ráadásul a legtöbb hajót ketten, hárman együtt vásárolják meg és használják, így a költségek még kedvezőbbek. Hiszen egy fő, vagy család nem tudja teljesen kihasználni a vitorlást – magyarázta Egon, aki azt is elárulta, hogy már többen is csatlakoztak hozzájuk azok közül, akik ellátogattak az évek során a nyílt napjukra.