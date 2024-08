A napokban már beszámoltunk arról, hogy ásatások indultak a csatkai Sarlós Boldogasszony templom épülete körül. Önkéntesek jelentkezését várják.

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit /Facebook

A településen régre nyúlik vissza a vallástörténelem. Feljegyzések szerint már a XIV. században állt itt egy kolostor. Most a jelenlegi kegyelethely felújításába fogtak. Ezalatt találtak olyan maradványokat, amelyeket szeretnének beazonosítani és feltárni. Több régész is dolgozik a leleteken, de önkéntesek is jelentkezhetnek. Aki szeretne részt venni és kipróbálni milyen egy feltáráson részt venni az e-mailben jelentezhet a [email protected] címen keresztül.