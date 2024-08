Megújult az öltöző

– Nem első sorban sportfejlesztéseket tudtunk megvalósítani a pályázatból, hanem a pálya külső megjelenése újulhatott meg, lett biztonságosabb. A külső, 50 éves kerítést teljes egészében kicserélhettük és a bejárati szakasz kapott térkövet. Illetve a két öltözőt, valamint a nagytermet fűtő-hűtő klíma berendezéssel tudtuk felszerelni, aminek köszönhetően az energetikai felhasználása is jelentősen csökkenhet az egyesületnek – magyarázta a polgármester, aki hozzátette, hogy a DMAC-ot sokan jól ismerhetik még az NB III.-as szerepléséről. Az egyesület elnöke pedig azt is elmondta, hogy idén három új korosztályt is indítottak.