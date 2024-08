Akárhogy is, ezek az olimpikonok (mert bizony, nem csak az érmesek számítanak annak, hanem minden ötkarikás versenyző) az életüket áldozták. Lehet, hogy „csak” másodpercekért, amit a párizsi medencében töltöttek, lehet, hogy csak egy asszóért a páston, lehet, hogy néhány félidőért, negyedért. De biztos, hogy akkor a maximumot, a legjobb eredményt akarták elérni. Mert mindenki szeret győzni.

De nem csak a győzelem számít. Közhely, hogy a részvétel a fontos, de azért, hogy ők részt vegyenek, éveket, évtizedeket áldoztak. Délutánokat, amikor más játszott, estéket, amikor már bulizott, hajnalokat, amikor más még csak a másik oldalára fordult. És ha az aranynál azt kiáltjuk, hogy megcsináltuk, akkor az ezüstnél, ötödik helynél, tizediknél se mondjuk azt, hogy elbuktál.

És főleg ne relativizáljunk, hogy az egyiknél belefér a kiesés, a másiknál a meg a második hely is már-már főbűn. Emberből van az olimpikon is. Ünnepeljük azt, hogy a legjobbak között van. Hogy ha csak a tévéképernyő előtt is, de elvisz minket oda, ahova csak keveseknek van ereje eljutni: a legjobbak közé.

Legyünk büszkék az összes olimpikonra, köztük a Komárom-Esztergom vármegyeiekre különösen: