Tatán edzett a híres olimpikon zsoké

Tatán is rengeteg híres versenyló nevelkedett egykor. És sok híres zsoké is itt készült a bajnokságokra. De a neves olimpikon is a vizek városában edzett egykor.

Az olimpia jegyében emlékeztek meg a tatai olimpikon lovakról a Henry Milne Angol Magyar Lovastörténelmi Villamúzeum közösségi oldalán. Az 1936-os olimpián a Military díjnyertes csapatban jobb oldalon Schaurek Ottmár főhadnagy olimpikon

Fotó: Beküldött Az oldal visszaemlékezése szerint a tatai versenytelepeken kezdődött a 1885-ben az akadály és gátlovak idomító intézetek félállítása. Akkor Európa legjobb akadály- és gátlovai és military és vadász lovai Tatán voltak tréningben. Mindez jó alapot adott a hadseregbeli és sportos kiválasztásokhoz. Kiváló katonatisztek versenyeztek és voltak Tatán versenyistálló-tulajdonosok. Többek között Schaurek Ottmár, a magyar katona, olimpikon és lovaglótanár még fiatalon járt Tatán. De később is visszatért vármegyénkbe, 1936. szeptember 1-jétől két éven keresztül Komáromban a Központi Lovastiszti Tanfolyam lovaglótanáraként dolgozott. Végül a két világháború közötti időszak meghatározó lovasa és a Honvéd Sportistálló alapítója lett. Sikeres olimpikon Schaurek Ottmár az 1936. évi nyári olimpián is részt vett, Pókai (Mr. Spokes) nevű paripáján. Díjugratásban csapatban Barcza Elemér lovának ellenszegülése miatt nem értek el helyezést, míg egyéniben 35.00 hibapontos teljesítménnyel a 32. helyen végzett. Az eseményről az egykori filmhíradó is beszámolt. A korabeli közvetítésből megtudhatjuk, hogy az olimpiai csoport díjugrató lovasainak legnehezebb gyakorlatai közé tartozik a mélyugrás, melynek érkezési oldalán a talaj 45 fokos lejtőnek van kiképezve. A 7 méter magas, 60 fokos csúsztató mesterségesen vert agyagból készült és a használat következtében annyira kopik, hogy évente kétszer kell újraépíteni. A díjugrató csoport vezetője Binder Ottó őrnagy, tagjai Ádám Zoltán és Jáhn Miklós századosok, Schaurek Ottmár, Platthy József, Endrődy Ágoston és Géczy Béla főhadnagyok. A tiszti lovasokon kívül végrehajtja ezt a feladatot az altisztek egy csoportja is. Versenymúltja nagy hagyatéka a Nádasdy Múzeumban található, a Henry Milne Villában villában kiváló grafikáit, rajzait őrzik, ugyanis ez egy sikeres hobbija és kikapcsolódása volt a katona olimpikonnak.

