Több száz éves „kincsek” után kutathatnak a gyerekek a Kuny Domokos Múzeum régészeti nyári táborában. A Tatai-vár udvarán zajló ásatásokon, illetve a komáromi feltásáron is apró kerámia-, üvegdarabokra és állati csontokra akadtak a táborozók.

A régész nyári tábor résztvevői az első nap a Tatai vár udvarán zajló feltárásokkal ismerkedhettek meg

Fotó: Beküldött fotó

Idén huszonhat kisgyerek részvételével startolt el hétfőn, augusztus 5-én, a vármúzeum idei negyedik tábora. A kalandra vágyó táborozókat a vár törökkori átjárójában fogadták a szervezők. A gyerekek már az első nap „Indiana Jones” bőrébe bújhattak egy kicsit.

Kalandok a nyári táborban

Győri-Porszász Anna, a tatai múzeum régésze szervezte az idei tábort, aminek már az első napja kalandokkal volt teli. A várudvaron felkeresték a jelenleg is zajló régészeti ásatást, ahol Giber Mihály kalauzolta a gyerekeket. Az ásatást vezető régész mesélt a Tatai-vár több évszázados történelméről, a feltárásokról és a régészeti munka kihívásairól. A gyerekek még az ásatásba is besegíthettek, a földhányásokban apró kerámiákat, állati csontokat és üvegdarabokat kerestek. A kupacba gyűjtött „kincseket” pedig közösen átnézték az ásatás vezetőjével, hogy vajon milyen eszközök részei lehettek. A kalandok délután Szűcs József múzeumpedagógus segítségével a Tatai-várban folytatódtak, ahol a kiállításokat is felfedezhették és feladatlap segítségével adhattak számot a megszerzett tudásról.

Ősi mesterségekkel is megismerkedtek a tábor során a gyerekek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra



Kedden a csapat a régészeti kalandozásaik során a római korszakba „repülhetett”. A Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézete már 30 éve folytat ásatásokat a római kori Brigetio területén. A katonai tábori fürdőhelyének feltárása tavaly kezdődött el, a fiatalok lelkesen fedezték fel a kb. 600 négyzetméternyi újabb lelőhelyet. A gyerekek ezt az egykori római legiotábort fedezhették fel, ahol a Brigetióban állomásozó katonaság 300 éven át biztosította Pannónia provincia védelmét. Ezután a helyi látogatóközpont kiállításait nézhették meg.

Szerdán ismét a Tatai-vár udvarán vertek tábort a gyerekek, ahol két ősi mesterséggel ismerkedhettek meg és próbálhattak ki. A fafaragó mester segítségével a gyerekek villát, ládikát, fésűt faraghattak ki. A kovács pedig megmutatta nekik, hogy a tűz segítségével hogyan tudja a legkeményebb fémet is megformálni.