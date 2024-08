Ilyen évre azonban, mint a mostani nem nagyon emlékszem. Fiam állandóan lesi a statisztikákat. Marad a forróság. Még 2-3 napig bőven 35 Celsius fok feletti hőmérsékletre számíthatunk. Megnézte azt is, hogy 2014-től melyek voltak a legforróbb napok. Visszasírjuk a tíz évvel ezelőtti maximumot, amely 33 Celsius fok volt. Következő évben hirtelen egy napig volt 37, majd a következő évek maximumai e két érték között ugráltak.

Most éljük át az idei nyár legforróbb napjait. A többes szám ebben a legrémisztőbb. Ugyanis a korábbi években említett maximumok általában egy-egy napig perzselték az idegrendszerünket (is). Ma már a negyvenhez közel élvezik a kitartó, folyamatos tombolást. Az idén úgy érzem: forró katlanban élek. A 37 Celsius fok az alap, de mutatnak még ennél is melegebbet a hőmérők.

Munkatársammal beszélgettünk a kitartó forróság következményeiről. Vajon milyen hatása lesz mindez az egészségünkre, a hétköznapi működésünkre? Az oktatásra, hivatalaink, intézményeink működésére? A nyaralások helyett majd telelünk és „tavaszolunk”?

Gondolom, a kérdés megoldásán már sok okos ember dolgozik. Volt ugyanis időnk felkészülni. Ahogy sok családnak is. Klíma nélkül ugyanis már kibírhatatlan lenne a puszta lét. Áldom az eszem, hogy fiaim rábeszéltek.