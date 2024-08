A tatai Intersaprnál élő nutriacsalád igazi turistalátványosság lett. Sokan látogatnak el a vizek városába, hogy közelebbről is megcsodálhassák a szelíd és bájos rágcsálókat. Még pár finom falatot is visznek nekik, amit a hódpatkánynak is nevezett állatok természetesen szívesen fogadnak. A nutriák annyira megszokták az embereket, hogy karnyújtásnyira merészkednek hozzájuk. Sőt akár kézből is kiveszik a finom falatokat, amiről sok fotó és videó is kering már a közösségi oldalakon. Azonban a szakemberek most arra figyelmeztetnek, hogy a a cukiságok halálos kórt terjeszthetnek.

Tatán egy szelíd nutriacsalád él az Interspar parkolójánál. A szakemberek szerint azonban jobb, ha óvatosak vagyunk velük

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

István Budapestről tartott feleségével Dunaalmásra, barátokhoz. Bevásárolni álltak meg a tatai üzlet parkolójában. István már korábban is hallott a tűzivíztározó szelíd lakóiról, így most kihasználva a lehetőséget, közelebbről is megnézte őket. A nutriák pont reggelijüket fogyasztották a parton, amit „rajongóik” vittek most is nekik. Közben többen is köréjük gyűltek, hogy közelebbről is megnézhessék az állatokat. Egy édesanya két kisgyerekének mesélt a nutriákról, de csak biztos távolból figyelték ténykedésüket. István azonban közelebb merészkedett a hódpatkányokhoz, a jó fotó kedvéért le is térdelt melléjük. A nagyra nőtt rágcsálók kíváncsian a férfihez mentek, de gyorsan elvesztették érdeklődésüket, amikor rájöttek, nem eleség van a kezében.