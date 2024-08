Kilencedik alkalommal szervezik meg a Neszmélyi Borünnep és Halnapokat a tatai Esterházy-kastély téren, ahol jó zenével, finom falatokkal és fantasztikus borokkal várják a rendezvényre kilátogatókat.

A Neszmélyi Borünnep és Halnapok hivatalosan is megnyitotta kapuit

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A rendezvény kitűnő alkalom, hogy a borászok népszerűsítsék a Neszmélyi borvidéket, két napon keresztül. Helyi formációk, köztük a Peron Tehetségközpont fiataljai is fokozták a hangulatot. A Neszmélyi Borút Egyesület egyre több taggal bír, és közülük egyre többen állhatnak a közönség elé fehér- és vörösborokat tartalmazó palackokkal.

Összesen 17 borászat kínálatából lehet kóstolni, ráadásul egy pálinkaház is csatlakozott a kiállítókhoz. A pénteki nyitónapon az eső némileg felülírta a számításokat, így kicsit megkésve érkeztek az első résztvevők. – Királyleányka és Olaszrizling – mondta Stróbl Ferencé Márti, mikor arra voltunk kíváncsiak, hogy mely nedűk népszerűek a fogyasztók körében. Gyorsan javított: volt év, amikor a rozé borok széles választéka sem volt elég, annyira népszerű volt a borfajta főleg ezen a programon. De ez az idő már elmúlt – zárja szavait.

Stróbl Ferencné Márti standján a Királyleányka a nyerő

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– Nekem ez már a kilencedik – veszi át a szót Simecz Róbert, a dunaalmási pincészet tulajdonosa, aki a kezdetektől kitelepül a rendezvényre. Bízik benne, hogy az idén is elfogy az a 120 palack bor, amivel a tatai helyszínre érkezett. Nála is a Királyleányka a legkelendőbb bor, abból hozott a legtöbbet. Azt is mondja, hungarikum lévén, nincs is semmi kérdés...

– A tavalyihoz képest kicsit szűkebb profillal készültünk. Azonban nem maradhatott el a nyár egyik slágere, a hekk, de hoztunk pontyot, harcsát és pisztrángot is és szegedi típusú passzírozott halászlé is kapható nálunk – ezt már Mészáros Levente Frigyestől, a várárokban található halsütöde séfjétől tudtuk meg.

Mészáros Levente Frigyes, a várárokban található halsütöde séfje felszolgálta a sült pisztrángot

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Arra is felkészültek, ha a vendég inkább valami mást szeretne fogyasztani. Velős pirítós és bécsi szelet is került a tányérokra. Ők több éve vesznek részt az ünnepen, ezért kellő viszonyítási alappal rendelkeznek. Jól látják, hogy a tataiakat nagyon szeretik a halat, annak ellenére hogy a halfogyasztás hazai szinten visszaesett az elmúlt évtizedekben. – Csaknem 100 kilogramm halat hoztunk, reméljük elfogy – tette hozzá a specialista.