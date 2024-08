A hatalmas gyönyörű ló izgatottan fogad minket a bokszában. Mátyás Edina Daniella, az Agostyáni Lovasudvar egyik vezetője, Jogar gazdája elmondta, hogy az 5 éves kanca most két nap pihenőt kapott, mert más lovakkal egy bábolnai versenyen voltak. Ezért most nagyon várja már, hogy kicsit megmozgathassa magát. Jogar ízig-vérig versenyló és kifejezetten a Nemzeti Vágta döntőjére tenyésztették. Ugyanis a versenyen induló lovak angol telivér származása nem lehet magasabb, mint 75 százalék. A tatai ló apja pedig Olaszországból érkezett angol telivér, illetve az egyik nagyszülője is a híres fajta képviselője volt.

Mátyás Edina az 5 éves kanca, Jogar hátán fogja képviselni Tatát a Nemzeti Vágta futamán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, az agostyáni Mátyás Edina Daniella a Nemzeti Vágta szemenyei előfutamát nyerte meg és ezzel bekerült a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjébe. Az 5 éves kancának és lovasának még 1,5 hónapja van a nagy versenyig, amire nagy reménnyel készülnek.

Siker a Nemzeti Vágta döntőin

Edinától ugyanis megtudtuk, hogy az elmúlt 15 évben minden Nemzeti Vágtán indult valamelyik lovuk. Azonban Jogar az első, amit ők is tenyésztettek, ugyanis már a kanca nagymamája is agostyáni volt. Most hogy elérte a nevezéshez szükséges 5 évet végre ő is rajthoz állhatott. Mátyás Edina szerint nagy esélyekkel indulnak el a döntőn, mert Jogar testvére, akit korábban eladtak egy másik istállónak, két évvel ezelőtt megnyerte a Vágtát.

– Jogar apja angol telivér, akit Olaszországból importáltunk és már bizonyított a pályán. Több csikója is született már. Jogarnak van egy olyan testvére, akit korábban eladtunk és két évvel ezelőtt megnyerte a budapesti döntő futamát – magyarázta az agostyáni lovas, aki elárulta, hogy már többször is bekerültek a döntőbe.