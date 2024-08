Jogar, az 5 éves kanca Tatán, pontosabban Agostyánban született és kifejezetten a Nemzeti Vágta futamára tenyésztették ki gazdái. Testvére már bizonyított a döntőn. Mátyás Edina Daniella, az Agostyáni Lovasudvar egyik vezetője, Jogar gazdája a Kemma.hu-nak elárulta, hogy miért is kapta a különleges nevet a hátasa és eddig milyen lovakkal indultak a vágta döntőjében. A videóból pedig azt is megtudhattuk, hogy milyen lovak indulhatnak a híres magyar lóversenyen.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, az agostyáni Mátyás Edina Daniella a Nemzeti Vágta szemenyei előfutamát nyerte meg és ezzel bekerült a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjébe. Az 5 éves kancának és lovasának még 1,5 hónapja van a nagy versenyig, amire nagy reménnyel készülnek.

Edinától azt is megtudtuk, hogy az elmúlt 15 évben minden Nemzeti Vágtán indult valamelyik lovuk. Azonban Jogar az első, amit ők is tenyésztettek, ugyanis már a kanca nagymamája is agostyáni volt. Most hogy elérte a nevezéshez szükséges 5 évet végre ő is rajthoz állhatott. Mátyás Edina szerint nagy esélyekkel indulnak el a döntőn, mert Jogar testvére, akit korábban eladtak egy másik istállónak, két évvel ezelőtt megnyerte a Vágtát.