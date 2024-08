– Tízéves koromban keveredtem be az agostyáni lovardába, ahol eleinte még csak hetente néhányszor, később egyre többször megfordultam. Nem kellett másfél esztendő, és már minden napomat ott töltöttem. Iskola után, hétvégén és iskolai szünetekben is – mondta a 35 esztendős tata-agostyáni lány. Edina, miközben megtanult lovagolni, elsajátított minden mást is, amit a lovak körül tenni és tudni kell. Jónás Melinda edző nevelte az alapokra, tapasztalt és nyugodt lovakon. Később fiatal lovak belovaglásával is elkezdett foglalkozni, amely nehéz feladat, de sok mindenre megtanítja a lovast.