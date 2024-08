Tizenötödik alkalommal szervezték meg a Nemzeti Vágta Gyenesdiási Előfutamát, a Festetics Vágtát, amelyre a belépés idén is ingyenes volt. A Zala vármegyei nagyközség kocsitoló versenyt, agarász bemutatót, zászlós látványprogramot is tartott.

Fotó: Facebook/Nemzeti Vágta

Többek között a Gyenesdiási Lovas SE és a Magyar Imre Lovas SE produkcióit lehetett megtekinteni. Később az Országos Agarász Egyesület tartott bemutatót, azután a Kassai Lovasíjász Iskola Brázik Törzsének műsorszáma következett, a szomódi lovasíjászok produkciója most is vastapsot kapott. Hamza Viktória szabadidomítási előadása után, 17 órakor kezdődött a kocsitoló verseny döntője, majd a Festetics Vágta futama, ahol Komárom-esztergomi siker is született.

Kocsi siker a Nemzeti Vágta előfutamán

Eck Viktória Kocs települést képviselve állt rajthoz lovával és másodikkánt teljesítette a távot. Így ő is indulhat októberben a Nemzeti Vágta döntőjén. Így már négy Komárom-esztergomi lovasért is izgulhatunk októberben.