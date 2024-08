Augusztus 25-én a jótékonysági gyűjtésen Essemmel is találkozhatnak az adakozók, ugyanis ő is a nemes ügy mellé állt. Az akcióra a saját Facebook-oldalán is felhívta a figyelmet a rapper.

Essem szívügye az állatmentés. A gyűjtésen vele is találkozattok.

Forrás: Essem/Facebook

Essem is melléjük állt

Az Opus Tigáz Tatabánya és a Budafoki MTE mérkőzése előtt a Szurkolók az Állatokért Alapítvány adománygyűjtést szervez. Az alapítványnak főként tápadományra lenne szüksége ahhoz, hogy a már gondozásukban lévő állatok etetése mindig megoldott legyen. A mérkőzés 19 órakor kezdődik, az egyesület előtte a parkolóban standdal települ ki az eseményre. Itt tudnak a futball és állatkedvelők adományozni, találkozni az egyesület munkatársaival és a rapperrel, akinek szívügye az állatok jólléte.