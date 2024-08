Nagyboldogasszony, Mária szíve, Szent István havaként is jelen volt, sőt van is naptáraink széles hazai palettáján. Szabad a gazda? Augusztusunkról van szó. Ma van az első napja. Erre a dátumra esik például az anyatejes táplálás világnapja, forintunk születésnapja és, számomra meg nem erősített hírforrás alapján, a nemzetközi barátnő nap is. Szóval nem egyszerű a világ. A mezőgazdaság világában többnyire tudósítások írásával, illetve kutyahegyi szőlőmetszéssel, választással, kötözéssel, kapálással, szürettel, darálással, préseléssel, fejtéssel és persze kóstolgatással voltam apró szereplő egykoron.

A fontos jelzésekre, jóslatokra azért figyelek. Ha ebben a hónapban sok eső esik, nem lesz jó a bor. Más világban élhettek azok, akik szerint sűrű eső augusztusban jó mustot ad a hordóban. A jóslatok világa bizonytalan. Egy biztos. Már nagyon fiatal legényként nagyszerű órákat tölthettem édesapámmal és pince szomszéd barátaival a Kutyahegyen. Viki bácsi, Kálmán bácsi egyirányú tegezéssel fogadtak társukká. Jókat beszélgettünk. Sok mindenről esett szó a présházak előtti padon. A jóslatokról nem beszélgettünk. Munkáról sem. Itt az augusztus!