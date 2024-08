Az egyik lelkes kocsi hölgy, Karsai Anikó fejéből pattant ki a gondolat, hogy egy közös pikniket szervezzenek a nyáron. Végül a gondolatot tett követte és először tavaly szervezték meg Kocson az "Éjszaka a Múzeumban" eseményt. A program olyan jól sikerült, hogy nem volt kérdéses, lesz folytatása.

Idén már második alkalommal tartották meg Kocson az "Éjszaka a Múzeumban" eseményt

Fotó: Beküldött

– A múzeum vezetőjével, Dobos Gáborral együtt szerveztük. Az ötlet a Múzeumok Éjszakájából jött, és mivel a mi falunknak is van múzeuma, arra gondoltunk, hogy miért ne csinálhatnánk mi is egy erre épülő programot – mesélt a kezdetekről Anikó.

Keménykalap és krumpliorr a múzeumban

– Idén egy kicsit más programokat szerveztünk. Tavaly ugyanis sátras, ottalvós volt a program, idén azonban végül nem egész estés mulatság lett. Viszont volt filmvetítés, így ezáltal éjszakába nyúlt a program – árulta el Karsai Anikó, aki a gyerekekre is gondolt a program szervezése közben.

– Napközben szabadtéri játékokkal játszhattak a gyerekek, illetve kézműveskedhettek: gipsz figurákat lehetett festeni. Majd a résztvevők egy játékos vetélkedőn vehettek részt. A feladatok között volt célbadobás óriás Kocs címerre, kicsi szekérrel kocsitolató verseny, ami időre ment. De volt a múzeumban betűkereső, keresztrejtvény, szókeresős rejtvény, szólás-mondás, totó, párosítós feladat. Mindent pontoztunk és eredményt hirdettünk. Összesen öt csapat vett részt a vetélkedőn 4-6 fővel. Illetve tartottunk egy kis tárlatvezetést is a múzeumban, amiből sok érdekességet megtudhattak településünkről még a helyiek is – sorolta az érdekes programokat a szervező. Az est fénypontja a vetélkedő után következett, a közös tábortűz és ahol sütögetni is lehetett.

– Sötétedés után három gyerek jelentkezett, hogy diavetítős meséket felolvasnak: Ludas Matyi, Jancsi és Juliska, Piroska és a farkast vetítettük. Utána pedig a Keménykalap és krumpliorr című filmet nézhették meg a nagyobbak. Mindenkinek popcorn-nal kedveskedtünk.