A beérkezett adatok feldolgozása után folyamatosan mutattuk be a megye kitűnő tanulóit, akiknek fotóit a 24 Óra hasábjain is közöltük. Elérkeztünk az utolsó részhez! Ezúton is gratulálunk minden nebulónak a gyönyörű eredményekért! További kellemes nyári szünetet kívánunk.