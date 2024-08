– Vadállat, vadmadármentőként a mindennapjaink része a halál, a sokszor megállíthatatlan, elkerülhetetlen halál. Sok állat már hospice állapotban érkezik, ott első perctől tudjuk, hogy csak utolsó óráit könnyítjük. Ehhez hozzá lehet, sőt nekünk hozzá is kellett edződni. De megszokni nem lehet. Minden halál sebet ejt. Van amelyik, mint most is, nagyobbat – tette hozzá az állatvédő.