A tatai dandárban tartották a az MH KFOR Kontingens 31. váltásának kibocsátó ünnepségét. Az eseményre természetesen a katonák családjait is meghívták. A honvedelem.hu beszámolója szerint Tóth István ezredes, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka ünnepi beszédében kiemelte: nemcsak a hamarosan a NATO koszovói missziójába utazó katonáknak és kiképzőiknek tartozik köszönettel, hanem a hozzátartozóknak is, akiktől azt kérte támogassák szeretteiket a külszolgálatban töltött időszak alatt is.

Az augusztus végén Koszovóba induló missziós csapat az ország több pontjáról érkező aktív és tartalékos katonákból áll

Fotó: honvedelem.hu

– Önök között már nem lehet erős és gyenge, felkészült és kevésbé felkészült, aktív és tartalékos. Mától önök katonák, akik, ha együtt, csapatként hajtják végre a feladataikat, sikerre viszik a misszió ügyét. Én azt kérem önöktől, hogy együtt, egy csapatként, együtt kölcsönösen támogatva, egymásra odafigyelve a mindennapok során hajtsák végre feladataikat – szólt a katonákhoz Tóth István ezredes, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka, hozzátette, hogy a misszióba készülő katonák nagy kihívást vállaltak a többhónapos kiképzéssel. És bár akadnak köztük olyanok, akik többszörös missziós tapasztalattal rendelkeznek, biztosan ők is sokat tanultak. Az ezredes szerint az elmúlt fél évben a kontingens maximálisan felkészült a feladatára.

Közös feladat a misszió

– Az MH KFOR Kontingens 31. váltása olyan missziós területre utazik, ahol a felszín alatt lappangó konfliktusok, akár komolyabb előjel nélkül, éles fordulatokat eredményezhetnek a biztonsági helyzetben – tette hozzá a parancsnok, aki azt reméli, hogy a külszolgálat előtt néhány hetes szabadságra induló katonák „kellőképpen kipihenve és feltöltődve” kezdhetik meg szolgálatukat Koszovóban.