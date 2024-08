Hamarosan gyermekzsivaj töltheti meg a felsőgallai minibölcsőde épületét, ugyanis már az utolsó simításoknál tartanak a szakemberek, hogy a 2024/2025-ös nevelési év kezdetére minden a lehető legnagyobb rendben legyen.

Minibölcsőde nyitja meg ősztől kapuit Felsőgallán: már az utolsó simításoknál tartanak a szakemberek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ottjártunkkor is ezt tapasztaltuk, ráadásul a tatabányai önkormányzat is jó hírrel szolgált a napokban. Mint írják, megtörtént a felsőgallai minibölcsőde műszaki átadás-átvétele, melynek során a hivatal illetékes munkatársai bejárták a területet. Beszámoltak arról is, hogy augusztus végén már négy kisgyermeknevelő és két dajka áll munkába, akik nagy-nagy szeretettel fogadják a szeptembertől intézménybe járó tizennégy kisgyermeket.

Mint ismert, az építési szerződést tavaly július 26-án írta alá az önkormányzat a kivitelező Nepteus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, aminek alapján a vállalkozó mintegy 220 millió forintért vállalta a bölcsőde megépítésének kivitelezési munkálatait. A szakemberek több problémával is szembesültek a kialakítás során, például feltáratlan pincékre bukkantak a földmunkák megkezdésekor. Ez, és a bölcsődei telek tereprendezése is lassította a munkálatokat. Ugyanis akkor vált nyilvánvalóvá, hogy az alsó szomszédépületnek hiányzik az alapja, ezért annak sürgős megtámasztása és alábetonozása vált szükségessé. Ezután már rendre folytatódhatott a munka és az ingatlan szép, új berendezéssel, számos játékkal és biztonságos környezettel fogadja ősztől az apróságokat. Korábban megírtuk, hogy a projektre 2019-ben 350 milliós uniós forrást nyert az önkormányzat.

Minibölcsődei előzmények

John Katalin, Felsőgalla önkormányzati képviselője beszámolt arról, hogy az elmúlt években nagyon sok fiatal házaspár, család költözött a tatabányai városrészbe és 2016-ban kerestek meg fiatal édesanyák, akik részéről igény mutatkozott egy bölcsőde építésére. Hozzátette: egy-két évet várniuk kellett, amíg megvásárolták az óvoda melletti területet, mert úgy gondolták, egymás szomszédságában lenne a legjobb helyen a két intézmény és kiváló helyszín lenne a Templom utca.