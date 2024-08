– Azt a tájékoztatást kaptam, hogy az érintett 21 kárpátaljai menekült ügye is megoldódott. Tíz fő elhagyta a várost, tizenegyen pedig vállalták, hogy mégis fizetnek a szállásukért – árulta el a jegyző, aki kiemelte, hogy az ukrán-orosz háború kitörésekor összesen 42 fő számára vállalta az önkormányzat, hogy segít az elhelyezésükben. A Szociális Alapellátó Intézet, illetve a Máltai Szeretetszolgálat segítségével 22 gyermeket tudtak elhelyezni óvodában, illetve iskolában. Mivel sokan a tanév kezdete előtt érkeztek Tatára, a város biztosította, hogy két ukrán tanárnő tartson számukra online órát. Illetve a magánszállásokon elhelyezett menekültekkel is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Szociális Alapellátó Intézet, és segített számukra is az integrálásban.