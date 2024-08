„ Allergiás vagyok”, „Mi lesz, ha erre jön egy gyerek édességgel a kezében?”, „Ez tűrhetetlen. Az elmúlt egy hétben három különböző helyen parkolt az autó, és vitte magával a potyautasokat!”, „Valamit tenni kellene végre!”– ilyen és ezekhez hasonló panaszoktól, valamint az ezeket kiváltó zümmögéstől hangos mostanában Újváros, ahol egy parkolóban valóságos méhinvázió van egy ideje.

Méhinvázió miatt mindennapos látvány lett ez a ponyva körül

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az Ifjúság utca tömbházaiban élőket nap mint nap megdöbbenti és folyamatosan félelemben tartja egy parkoló furgon, amely méhek találkozóhelyévé vált. A rovarok a ponyva alá mennek be, de hogy mi lehet ott, senki nem tudja. A helyszínre érkezve saját szemünkkel is meggyőződhettünk a nem mindennapi látványról. A környező lépcsőházaknál érdeklődtünk. Név nélkül szívesen nyilatkozott mindenki.

Valami vonzza a méheket a parkolóban álló furgonhoz

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Azt azonban senki sem tudta megmondani, ki lehet a tulajdonos. Az is kérdéses, hogy a csomagtérben lehet-e valami rovarvonzó anyag, vagy „csak” befészkelték magukat a oda a méhek, de azt többen is gyanítják, hogy ez a helyzet a sofőrnek sem mindegy. Merthogy, ő is könnyen lehet csípés áldozata.

A környéken élőket egyre jobban zavarja a helyzet

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ne feledjük: a rajzó méhek megközelítése veszélyes. Ajánlott inkább szakembert, a méheket befogó méhészt kell hívni.

Darazsakból is egyre több van most

– Az éghajlatváltozás, az enyhe tél, a megnövekedett hőmérséklet és a csapadékhiány a darazsak elszaporodását eredményezi, így már márciusban-áprilisban tudjuk, hogy baj van – sorolja tapasztalatát Hancsicsák Renátó. – A lódarazsak száma szemtelenül megugrott – egészíti ki a rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó tatabányai vállalkozás szakembere. Szerinte megduplázódott a darázsirtás miatti megkeresések száma a korábbi évekhez képest. Kitolódott a szezon, majdnem egy hónappal előbb kezdődik, és később is végződik.

A méhinvázió sem mese...

Bár a méhek hasznos állatok, lakott területen, ilyen sűrűségben veszélyt jelenthetnek ránk. A környéken élők úgy tudják, hogy a hivatalos szervek már felvették a kapcsolatot a tulajdonossal. A rendőrség információi szerint hozzájuk nem érkezett bejelentés. A közterület-felügyelet nem nyilatkozott, kérték, hogy a város jegyzőjének, dr. Dörnyei Vendelnek címezzünk e-mailt, amiben választ kapunk a kérdésre: mi lehet a megoldás ebben a szúrós helyzetben. Megkérdeztük azt is, történt-e hivatalos felszólítás a balesetveszély megszüntetésére. Lapzártánkig nem érkezett válasz. Később közöljük, amint megérkezik.