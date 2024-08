Egy csapatnyi gyerek focizott boldogan a szálló előtt. Jöttünkre integetni kezdtek, majd a hatalmas fényképezőgépet meglátva hozzánk szaladtak. A fiúk azonnal pózolni kezdtek a kamerának, de foci tudásukat is szívesen megmutatták kérésünkre. Közben pár méterről távolabb a padokon ülve pár éves, pelenkás csemetéikkel a karjukban anyukáik figyelték őket. Ők azok az ukrajnai menekültek, akik egy héttel korábban Kocson az utcára kerültek.

A 7-9 éves ukrajnai menekült gyerekek boldogan fociznak Esztergomban, az ideiglenes szállásuk előtt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra



Augusztus 22-én rendeződni látszott a családok sorsa. Délután két busz érkezett Kocsra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében, hogy új helyre vigye az utcán várakozó családokat. Úgy tudjuk, az ukrajnai menekültek egy hétig biztos, hogy az új szállásukon maradhatnak.

Jó helyen a menekültek

Portálunk meglátogatta Esztergomban az ukrajnai menekülteket. A családok örömmel fogadtak bennünket, hiszen már Kocson is többször felkerestük őket. Mint mondták, nagyon hálásak a magyaroknak, és a médiának, akik ennyit foglalkoztak velük. Úgy érzik, hogy ennyi segítséget egyik ukrajnai család sem kapott, mint ők. Az új szállásukkal is nagyon elégedettek, szerintük mindenük megvan amire szükségük van. Jobb helyre nem is kerülhettek volna. Remélik, hogy hamarosan véglegesen rendeződhet a helyzetük. Az asszonyoktól megtudtuk, hogy a Máltai Szeretetszolgálattól is minden nap kijárnak hozzájuk, és mindenben segítenek nekik. Még David Pressman, az Egyesült Államok nagykövete is meglátogatta őket szerdán kora délután. Egyelőre csak azt az egyet nem tudják, hogy mi lesz velük a hétvégétől. Ugyanis jelenlegi helyükön csak augusztus végéig maradhatnak. Amíg nem rendeződik a szállásuk, addig azonban se dolgozni nem tudnak, se a gyerekeket nem tudják iskolába, óvodába íratni.