Etén a Tatai családnál megkezdődött a szüret. Solaris szőlőfajtájuk gyűjtésével kezdték az idényt.

Fotó: Flajsz Peter

Solaris szőlőfajtájuk gyűjtésével kezdték az idényt. A gyümölcs érdekessége, hogy rezisztens, tehát ellenáll a gombás megbetegedéseknek így nem szükséges permetezni, teljesen vegyszermentes marad a gyümölcs. A családfő Feri bácsi kalauzolt minket a borászat világában. Elmondása szerint az idei termés kielégítő, volt már jobb és sokkal rosszabb termésük is. Előreláthatólag 200 hektoliter bort tudnak az idényben elkészíteni. Ez természetesen nem csak a solarisból áll össze. A családi gazdaságban 7 féle szőlőből készítik a nedűt, ami túlnyomó részben fehér típusú.

Megkezdődött a szüret

A Hordóürítő szüretnyitó mulatságra érkeztünk Feri bácsiékhoz, akik családjával hagyományteremtő jelleggel hirdette meg a lehetőséget. Idén először ugyanis előzetes egyeztetés ellenében az érdeklődők is megismerhették a szüret menetét. A feladat oroszlánrészét a család már kora hajnalban elkezdte, délután a vendégekre főként a hordóürítő feladat maradt. Az Etei pincesorra érkezve Feri bácsi anyósának almáslepénye fogadta az érkezőket. A finom kóstoló után a meglepetés zenekar felállása következett. A borász ugyanis az ünnepséggel egybekötve feleségét kedvenc együttesével is meglepte a gazda. Az előkészületek alatt megtörtént a bor és must kóstolás is. A borász fia, Ifj. Tatai Ferenc büszkén mesélt nekünk a solaris történetéről és a szüretelés folyamatáról.

Fotó: Flajsz Peter

Reggel fél hatkor indult neki a csapat, de nem tartott sokáig az öröm, ugyanis a szüretelőgép meghibásodása miatt másfél órát állt a folyamat. Szerencsére nem ijedt meg a rutinos társaság, megjavította a szerkezetet és sikeresen begyűjtötték a gyümölcsöt. A szüretelők ilyenkor a Tatai családból és néhány segítőből áll. Feri bácsi, felesége, két fiukkal és lányukkal együtt teljes erővel dolgoznak. Ezután az erjesztési folyamat elindítása következett. A zenekar előkészülete és a kóstolás után következett a munka. Minden vendég, köztük a zenekar tagjai és mi is vödröt és metszőollót ragadtunk, majd Feri bácsi vezetésével elindultunk. Hamar az Etei pincesor egyik szőlősében találtuk magunkat. Az alma- és barackfákat körbeölelő tövekről megkezdtük a szedést. A megpakolt vödrökkel érkeztünk vissza család pincészetéhez, ahol elváltak útjaink. Mi hazafelé vettük az irányt, a társaság pedig tovább élvezte az etei borvidék szépségeit.