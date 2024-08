– A városi létünk elszakít bennünket a természettől, amely nem csak a fizikai testünkben, hanem a lelki állapotunkban és tudatállapotunkban is változást hozhat. Elfelejtettük talán, hogy az ember is a természet része, és a Föld nevű bolygó az otthona, illetve, hogy a természettel való egység megélése a mi jólétünket is szolgálja – érvelt Elvira a természetközeli helyszín mellett.

Tingsha jelezte, mikor kell váltani, és másik érzékszervre fókuszálni. Például hallani, látni, érezni vagy tapintani is lehetett a természetet

Fotó: Vörös Fáta / Forrás: Beküldött

Fodor Elvira örömmel látta, milyen nagy az érdeklődés és mekkora szükség van az ilyen és hasonló percekre. Összesen 26-an jöttek el az órára és kerültek más aspektusba a természettel a séta alatt. A foglalkozás minden érzékszervre hatott és többnyire sikerült más minőségben kapcsolódni a fákkal a növényekkel és az állatvilággal.

A meditációs séta folytatásért kiált

Jöttek különböző életkorúak, nők és férfiak, valamint más és más foglalkozásúak. Mindegyikőjük átérezte a lényeget, mindegy, hogy a jóga mely szeletét használjuk, a lényeg változatlan. Elvira szavaival élve egyre fontosabb az „Énidő”. Miként az is hangsúlyos, hogy nap mint nap harmóniában legyünk magunkkal. Ehhez nemcsak fizikai testünket kell edzeni, hanem lelkünket is. Erre pedig kiváló a jóga. Olykor nem is bonyolult ászanák, vagy jógapózok kellenek hozzá, csupán egy séta. Csendben.