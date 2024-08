A különböző színűre festett kis kavicsok szimbolizálták a kincseket, amiket az ügyességi játékokkal nyerhettek el a fiatalok. A csipetcsapat egy része az állomásokon ügyeskedett, a másik fele pedig a kincstárat támadta meg, hiszen nehéz volt választani a társasjátékok, plüssök, kisautók vagy éppen műanyag pisztolyok között.

A gyerekek ilyen és ehhez hasonló ügyességi feladatokkal gyűjthették a kincseket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Fontos a Máltai Játszótér

A játszótér vezetőjét, Talabér Adriennt is csak egy pillanatra tudtuk elcsípni, hiszen végig a gyerekek közt sürgött forgott. Ő mesélt nekünk arról, hogy mi mindenen van túl a közösségi tér ezalatt a 10 év alatt. Mint mondta, egy generációnyi gyerek már kamasszá nőtt a nevelésük alatt, sokuk most is itt volt, mint önkéntes segítő. A kezdetek mindig nehezek de mára már el sem tudná képzelni a közösség az életét a játszótér nélkül. Sokan minden nap idejárnak gyerekeikkel, nem kevesen segítségért is hozzájuk fordulnak. Lehetőséget nyújt barátkozásra, összejövetelekre és a szórakozásra is.

A szülinap is a gyerekekről és nekik szól.

– mondta Talabér Adrienn. Távozásunkkor a csipetcsapat az érkező habpartira készült.