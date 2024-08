A napokban töltötte be 100. életévét az észak-komáromi Judita Zahoranová. A sziakomarom.sk beszámolója szerint a kerek évforduló alkalmából Keszegh Béla polgármester köszöntötte az ünnepeltet.

A felvidéki asszonyt az észak-komáromi polgármester is felköszöntötte

Forrás: Mesto Komárno - Komárom Város/Facebook

Mint a felvidéki város közösségi oldalán olvasható, Judit asszony öt gyereket nevelt fel férjével. 13 unokája, 18 dédunokája és 8 ükunokája van. A születésnapi torta mellett elárulta, hogy szereti a finom falatokat. A család gyökerei Békéscsabához kötődnek, a finom kolbász készítésének receptjét és hagyományait is őrzik. Judit néni az életét a családjának szentelte, mindig szorgalmasan töltötte a napjait. Jó kedve még most is kitart.