A rendőrség szerint az M1-es autópályán bekövetkező balesetek gyakoriságát nagy mértében befolyásolja a forgalom nagysága – írja a Kisalföld. Mivel jelentősen megnő a tranzitforgalom a nyugat-európai szabadságolások időszakában, arányosan növekszik a közlekedésbiztonsági kockázat is. Ezzel összefüggő veszélyforrás az átutazó autósok, főként a külföldiek gyengébb helyismerete és az általuk megtett távolság nagysága, hiszen mindezek növelik a pszichikus kifáradás esélyét. A helybéli közlekedők kevésbé vannak kitéve ilyen megterhelésnek.

A neheze még hátravan: élénkül a tranzitforgalom az M1-esen

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Hetente több baleset is történik az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán is. Szabó András autómentő szerint azonban a neheze még csak most jön: augusztus utolsó két hetében, szeptember elején, immár a Hegyeshalom felé vezető oldalon várható nagyobb forgalom.

Az M1-es hamarosan zsúfoltabb lesz

– Nyáron az M1-es elsősorban a tranzitforgalom miatt rendkívül zsúfolt. Hogy eddig nem volt kiemelkedően sok baleset a szezonban, köszönhető annak, hogy Németországban szakaszosan adták ki a szabadságot, így Budapest felé a forgalom jobban eloszlott. Ennek az átgondoltabb szabadságolásnak köszönhető, hogy az eddigiekben tapasztalható hétvégi csúcsforgalmat nem észlelhettük. Azonban ha már jönnek visszafelé a vendégmunkások, akármire felkészülhetünk – vélekedett a szomszédos vármegye helyzetéről autómentő.

Rommá tört kocsik az autópályán Mint ahogyan arról már mi is beszámoltunk, hatalmas volt a káosz vasárnap délelőtt az M1-es autópályán, ahol egymást érték a balesetek. A Tények beszámolója szerint a karambolokban összesen 9 sérültet szállítottak kórházba, a helyszínekre pedig mentőhelikoptert is riasztottak. Először az országhatár irányába egy kisbusz hajtott szalagkorlátnak az M1-esen még reggel, majd ezt két nagyobb eset követte: hat autó karambolozott, aminek a feltorlódott kocsisorába újabb két autó ütközött. A két baleset miatt több kilométeres dugó alakult ki, a sztrádát pedig mindkét oldalon teljesen lezárták. Ezeknek a helyszínére kellett mentőhelikoptert riasztani, és ebben sérült meg kilenc ember, akiket aztán kórházba is szállítottak.

– A legtöbb balesetet román, bolgár, szerb sofőrök követik el, elsősorban a kialvatlanság miatt, de sajnos más a vezetési kultúrájuk is. Tapasztalom, hogy egy baleset esetén a dugóban nem mindig állnak félre, se mentőnek, se tűzoltónak, sem nekünk. A tereléseknél és az útkarbantartási munkáknál nem tartják be a sebességkorlátozásokat, ezért van a tereléseknél több baleset – osztotta meg a szakember. Szabó András javasolja, hogy különösen a gócpontoknál, elsősorban a fel- és lehajtóknál, a tereléseknél, sávváltásoknál figyeljünk a balesetek elkerülése végett. Ugyanakkor úgy véli, hogy erősebb rendőri jelenlétre is szükség lenne visszatartó erőként.