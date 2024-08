A hosszú hétvégére nézve, amelyre augusztus 20. esik, a Világgazdaság kigyűjtötte a legnagyobb magyarországi üzletláncok, így például a Tesco, Príma, Spar, Lidl nyitvatartási idejét. Egy apró dolgot a végén mi is hozzáfűzünk.

A hosszú, ünnepi hétvégéken is szükség lehet hirtelen valamire. De mi a kisebb-nagyobb üzletláncok, például a CBA vagy épp a Lidl nyitvatartási ideje? Itt a válasz!

Aldi, Penny, CBA és Lidl nyitvatartások

A Penny Market vevőit szombaton, vasárnap és hétfőn is a szokásos nyitva tartás várja, kedden azonban zárva lesznek az üzletei.

Az Aldi sem változtat a hétvégi és hétfői nyitva tartásán, de kedden szintén zárva lesznek a kötelékébe tartozó boltok.

. A Lidl is zárva lesz a nemzeti ünnepen, de a másik három napon a szokásos marad az üzletmenete.

A Spar és InterSpar esetében úgyszintén csak augusztus 20-án kell boltzárra készülnünk, a többi napon minden a megszokott rendben folyik.

A Tesco szombaton, vasárnap és hétfőn is a szokásos nyitvatartási időben látogatható, kedden azonban zárva tart.

Az Auchan áruházai az első három napon a megszokott időben lesznek nyitva, kedden, vagyis 20-án azok sem nyitnak ki.

A CBA/Príma újfent csak kedden lesz zárva.

A Magyarországra érkező orosz Mere áruházlánc várhatóan az év második felében nyitja meg első üzleteit nálunk, tehát ez a boltzár a Mere-t nem érinti.

A fentieket összegezve megállapítható, hogy minden változatlan marad a hétvégi napokon és hétfőn, azonban semmi sem lesz nyitva 20-án. De a hétfő mégsem egészen biztos! Beugrottunk egy Oroszlány melletti falu, Kecskéd CBA üzletébe, hogy megtudakoljuk a hosszú hétvége üzletmenetét. Azt a választ kaptuk, hogy szombat-vasárnap minden a szokásos, de hétfőn csak délig lesznek nyitva, kedden pedig nem nyitnak ki. Tehát tessenek vigyázni, mert a hétfői nyitva tartás több helyen is rövidebb lehet!

Érdekesség, van olyan tatabányai szolárium, ami azzal hirdeti magát, hogy 20-án is nyitva lesz.

Ha viszont megvolt a nagybevásárlás, programok tömege vár mindenkit egész hétvégén Komárom-Esztergom vármegyében, de a fővárosban is, ahol most rendezik meg a Mesterségek Ünnepét is többek között.