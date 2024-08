A nőket, ahogy a Magyar Nemzet is írja és ahogy a Redditen is terjed a hír: a tudtukon kívül fotózták le, az oldalon pedig licitálni lehetett rájuk, illetve az oldal egyes felhasználói aberrált fantáziáikat írták le a lesifotók alá, részletesen taglalva, hogyan erőszakolnák, kínoznák és ölnék meg a képeken szereplőket. Több nő feljelentést tett a rendőrségen, akik azonban eddig nem kezelték az ügyet a horderejének megfelelően. Sokaknak azt mondták, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, ráadásul ami történt, nem bűncselekmény, akadt, akit ki is nevettek, mondván, miért foglalkozik ezzel egyáltalán.

A magyar nők akaratuk ellenére kerültek célkeresztbe. A lesifotók alatt botrányos, beteges beszélgetések bontakoztak ki az arctalan incelek között

Ezek szerint egészen nyugodtan lehet képeket készíteni vadidegen nőkről a beleegyezésük nélkül, akiknek annyi a vétkük, hogy éppen arra sétáltak, aztán pedig nyilvánosan a kivégzésükről fantáziálni. Azóta az is kiderült, nyilvános mosdókat is bekamerázhattak a csoport tagjai, így kukkoltak további nőket, illetve lakások ablakain is belestek és videóztak.

A nőgyűlölő incelek ellen ideje lenne határozottan fellépni, hiszen a fantáziálást akármikor tett is követheti, ezt pedig nem kellene megvárni.

Csak remélni merem, hogy a rendőrség összeszedi magát, és mindent megtesz, hogy elkapja az elkövetőket. Ellenkező esetben a nőknek világos lesz az üzenet: nincsenek biztonságban sehol, még a négy fal között sem.

Kommentelők a lesifotók alatt: kik azok az incelek?

Az incel angolul involuntary celibates, magyarul az „önkéntelen cölibátus” rövidítése. Ezek olyan emberek, akik a vágyuk ellenére sem találnak maguknak romantikus vagy szexuális partnert. 2021-ig, ahogy a Metropol is írja, legalább hat tömeggyilkosságot, összesen 44 halálesetet követtek el 2014 óta olyan férfiak, akik ehhez a kultúrához tartoznak.